Помогите геометрия помогите не могу понять

Гость: Гость:

А. <1=<3 накрест лежащие, =>a||b б. <1=<4 соответственные углы, =>a||b в. <1+<2=180° сумма односторонних углов =180°, =>a||b г. <5=<6=90°, <5+<6=180° сумма односторонних углов равна 180°, => a||b д.