Решите,пожалуйста. 1. Признак, который проявляется в каждом поколении, называют: * 1.аллельным 2.сцепленным 3.доминатным 4.рецессивным 2. Анализирующее скрещивание проводится между особями: * 1.с двумя доминантными генот...

Биология

Решите,пожалуйста. 1. Признак, который проявляется в каждом поколении, называют: * 1.аллельным 2.сцепленным 3.доминатным 4.рецессивным 2. Анализирующее скрещивание проводится между особями: * 1.с двумя доминантными генотипами 2.с двумя рецессивными генотипами 3.с доминантным и и рецессивным генотипами 4.с доминантным и неполнодоминантным генотипами 3. При скрещивании двух рыжих коров в потомстве получили распределение: 1 бурая : 2 рыжие : 1 белая. Это пример: 1.полного доминирования 2.сверхдоминирования 3.неполного доминирования 4.кодоминирования 4. Если при скрещивании двух растений гороха с красными цветками все потомство также имеет красные цветки, то генотипы родителей могут быть * 1.АА и АА или Аа и Аа 2.АА и Аа или АА и АА 3.Аа и Аа или Аа и аа 4.Аа и аа или АА и АА 5. У душистого горошка окраска цветков и наличие усиков наследуется сцепленно. Какие потомки могут появится при скрещивании гетерозиготных растений с яркими цветками (яр.) и усиками 9ус.) с растениями, имеющими бледные цветки (бл.) и лишенными усиков (без), при отсутствии кроссинговреа? * все яр. ус. 1. 1 яр. ус. : 1 бл. без 2.1 бл. ус. : 1 яр. без. 3.1 яр. ус. : 1 яр. без. 4. 1 бл. ус. : 1 бл. без. 6. Гаметы, образованные самкой ящерицы прыткой, могут быть двух видов : X и Y. Следовательно, женский пол у этих животных является: 1.гетерогаметным 2.гомогаметным 3.гаплоидным 4.гермафродитным

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