Стрела,выпущенная из лука вертикально вверх,приобрела максимальную потенциальную энергию 20 Дж. Найдите Массу стрелы,если известно,что она поднялась на высоду 25м.
Физика
Стрела,выпущенная из лука вертикально вверх,приобрела максимальную потенциальную энергию 20 Дж. Найдите Массу стрелы,если известно,что она поднялась на высоду 25м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Ep=20дж h=25м g=10м/c^2 Формула Ep=mgh m=Ep/gh=20/250=0.08кг
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