Нарисуй свое любимое комнатное растение. Расскажи чем оно тебе нравится
Окружающий мир
Нарисуй свое любимое комнатное растение. Расскажи чем оно тебе нравится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архидея: чудесное комнатное растение, нерузкий запах, красивые цветы, нетребует особого ухода, идиально подходит для семей с детьми,потому что растут с сильными корнями и на опилках(кусках дерева и чуть чуть земли)
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