Нарисуйте график функции y=(x+m)^2+k, при mgt;0,kgt;0
Геометрия
Нарисуйте график функции y=(x+m)^2+k, при mgt;0,kgt;0
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