В рыночной экономике одну из ведущих ролей играют(-ет)? 1)потребители их спрос на товары и услуги 2)правительство страны 3)правоохранительные органы 4)государственные предприятия

Обществознание

В рыночной экономике одну из ведущих ролей играют(-ет)? 1)потребители их спрос на товары и услуги 2)правительство страны 3)правоохранительные органы 4)государственные предприятия

Автор: Гость