Текст про свою мрію здийснити подорож в одне з міст України 5-7 речень

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Текст про свою мрію здийснити подорож в одне з міст України 5-7 речень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я б хотіла поіхати у Киів це столиця Украіни .Вній є памятка відома на всю Украіну це річка Дніпро також майдан незалежності Андрійівзький Узвіс і Хрещатик .Саме в Кийіві похований Щек Хорин і вчесь йіхньойі сестри лебіть назвали річку .У кийіві є багато красивих парків .Кийів це дуже красиве місто.
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