Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные формулы) назвать эти соединения. Записать уравнения реакций веществ,в которых со...
Химия
Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные формулы) назвать эти соединения. Записать уравнения реакций веществ,в которых содержатся эти элементы.Назвать тип реакции:исходные и полученные,классифицировать сложные вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная подгруппа 1H ) 1S1 3Li )) 1S2 2S1 11Na ))) 1S2 2S2 2P6 3S1 19K )))) 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D1 37Rb ))))) ......................... 4S2 4P6 4D1
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