Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные формулы) назвать эти соединения. Записать уравнения реакций веществ,в которых со...

Химия

Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные формулы) назвать эти соединения. Записать уравнения реакций веществ,в которых содержатся эти элементы.Назвать тип реакции:исходные и полученные,классифицировать сложные вещества.

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