Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные формулы) назвать эти соединения. Записать уравнения реакций веществ,в которых со...

Химия
Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные формулы) назвать эти соединения. Записать уравнения реакций веществ,в которых содержатся эти элементы.Назвать тип реакции:исходные и полученные,классифицировать сложные вещества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная подгруппа 1H )     1S1 3Li ))    1S2  2S1 11Na )))        1S2  2S2  2P6  3S1 19K ))))         1S2  2S2  2P6  3S2  3P6  3D1 37Rb )))))       ......................... 4S2  4P6  4D1
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