Докажите что значение выражения ((2ab/a^2-b^2)+(a-b/2a+2b))*(2a/a+b)+(b/b-a) не зависит от значений входящих в него переменных

Алгебра
Докажите что значение выражения ((2ab/a^2-b^2)+(a-b/2a+2b))*(2a/a+b)+(b/b-a) не зависит от значений входящих в него переменных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧТО?я такое не проходила привет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести слова a pen,a bee,a bone,a hen,a kite,hot
Ответить
Математика
450г500мг 150г700мг 50г200мг В КГ
Ответить
Математика
Найдите длину окружности радиус который равен 5 см число \pi округлите до целых
Ответить
География
Каковы главные особенности современного геополитического положения Турции?Назо??ите его положительные и отрицательные стороны
Ответить
Литература
Продолжения зима, голодное и холодное время........ 2 клас
Ответить