Докажите что значение выражения ((2ab/a^2-b^2)+(a-b/2a+2b))*(2a/a+b)+(b/b-a) не зависит от значений входящих в него переменных
Алгебра
Докажите что значение выражения ((2ab/a^2-b^2)+(a-b/2a+2b))*(2a/a+b)+(b/b-a) не зависит от значений входящих в него переменных
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Гость:
ЧТО?я такое не проходила привет
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