Продолжения зима, голодное и холодное время........ 2 клас
Литература
Продолжения зима, голодное и холодное время........ 2 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима , голодное и холодное время года . Животным нечего есть, для того чтобы спасти их от холода и голода нужно строить кормушки для птиц, подкармливать лосей сеном, синичек салом, ведь помочь им может каждый.
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