Сколько кодов можно составить из 9 бит? колько надо бит, чтобы можно было составит?? 64 разных кодов?

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Сколько кодов можно составить из 9 бит? колько надо бит, чтобы можно было составит?? 64 разных кодов?

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