Сколько кодов можно составить из 9 бит? колько надо бит, чтобы можно было составит?? 64 разных кодов?

Информатика
Сколько кодов можно составить из 9 бит? колько надо бит, чтобы можно было составит?? 64 разных кодов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 в степени 9 512 кодов А чтобы 64 кодов было нужно 6 бит
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