Спиши текст найди в каждом передложен СКАазуемое
Русский язык
Спиши текст найди в каждом передложен СКАазуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спиши текст, и найди в каждом предложение Сказуемое. То есть просто спиши, и в каждом предложении найди главное существительное ( о чём или о ком там говорится ) ))))) И учись , а не спрашивай.
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