Что будет если на варёный рис капнуть каплю йода?
Биология
Что будет если на варёный рис капнуть каплю йода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего, а может что-то будет попробуй сам так сделать
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