Сторона АВ треугольника АВС равна 17см,сторона АС вдвое больше стороны АВ,а сторон?? ВС на 10 см меньше стороны АС.Найдите периметр треугольникаАВС

Математика

Сторона АВ треугольника АВС равна 17см,сторона АС вдвое больше стороны АВ,а сторон?? ВС на 10 см меньше стороны АС.Найдите периметр треугольникаАВС

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