Каковы главные особенности современного геополитического положения Турции?Назо??ите его положительные и отрицательные стороны
География
Каковы главные особенности современного геополитического положения Турции?Назо??ите его положительные и отрицательные стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географическое положение Турции приносит этой стране как выгоды, так и многочисленные проблемы и трудности. Находясь на исторической границе Европы и Азии, государство также занимает пограничное положение на стыке трех "неспокойных" регионов. Это Кавказ, Балканский полуостров и Ближний Восток.
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