Каковы главные особенности современного геополитического положения Турции?Назо??ите его положительные и отрицательные стороны

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Географическое положение Турции приносит этой стране как выгоды, так и многочисленные проблемы и трудности. Находясь на исторической границе Европы и Азии, государство также занимает пограничное положение на стыке трех "неспокойных" регионов. Это Кавказ, Балканский полуостров и Ближний Восток.