Настя в шутку написала предложение из сказки А.С. Пушкина в одно слово. Затем она р??зрезала это слово на куски. Восстановите предложение. таро ря. сталис седибес Тутсо коить по гоца

Русский язык
Настя в шутку написала предложение из сказки А.С. Пушкина в одно слово. Затем она р??зрезала это слово на куски. Восстановите предложение. таро ря. сталис седибес Тутсо коить по гоца
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Автор: Гость
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Гость:
. Тут  соседи   беспокоить   стали   старого   царя 
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