Настя в шутку написала предложение из сказки А.С. Пушкина в одно слово. Затем она р??зрезала это слово на куски. Восстановите предложение. таро ря. сталис седибес Тутсо коить по гоца

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Настя в шутку написала предложение из сказки А.С. Пушкина в одно слово. Затем она р??зрезала это слово на куски. Восстановите предложение. таро ря. сталис седибес Тутсо коить по гоца

Автор: Гость