Прочитайте отрывок из научной сказки котёнок и медведь .о каком правиле котёнок р??ссказывает медведю ? как называется такое изменение слова ,которое можно наблюдать в тексте ? а как по -другому сказать то же самое ?Определи в ...
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Прочитайте отрывок из научной сказки котёнок и медведь .о каком правиле котёнок р??ссказывает медведю ? как называется такое изменение слова ,которое можно наблюдать в тексте ? а как по -другому сказать то же самое ?Определи в каких падежах стоит слово медведь .Определи, в каких падежах стоит слово медведь в отрывке из текста на стр 74? прочитай на стр ?№ предложения выделенные синим цветом .Как ты понимаешь то ,о чём говорит котёнок ? Представь ,что медведь приласкался к котёнку ,а не наоборот .Запиши, как будет тогда изменятся слово котёнок : используй слова выделенные цветом на стр 74 .Например : приласкался к котёнку
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Здесь изменения по падежам
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