Придумал и запиши сложные предложения по схемам

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Придумал и запиши сложные предложения по схемам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Весна пришла, и прилетели птицы. 2. Ручьи бегут и журчат. 3. Мы поём, и птицы поют, и все вокруг нам подпевают. 4. Катя играет в бадминтон, а Миша гоняет мяч.
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