Придумал и запиши сложные предложения по схемам
Русский язык
Придумал и запиши сложные предложения по схемам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Весна пришла, и прилетели птицы. 2. Ручьи бегут и журчат. 3. Мы поём, и птицы поют, и все вокруг нам подпевают. 4. Катя играет в бадминтон, а Миша гоняет мяч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
КАКАЯ В ЭТОМ ТЕКСТЕ ТЕМА?,ИДЕЯ? И в сентябрьский день погожий, И когда метёт февраль, Школа, школа, ты похожа На корабль, бегущий вдаль....
Литература
Математика
Математика