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Синквей на басню Лев и мыш
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Синквей на басню Лев и мыш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лев храбрый,добрый Помогает,делает,одобряет Мужество
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