Помогите из каких слов составлены слова сторожил и старожил
Русский язык
Помогите из каких слов составлены слова сторожил и старожил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старожил - существительное, означающее человека, давно проживающего в данной местности (стар, жил) сторожил - глагол, обозначающий действие по охране какого-то объекта (сторож)
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