Придумайте предложения с этими словосочетаниями: заболевший одноклассник; опу??тевшие улицы; разбившаяся чашка; прошедшие дни; погасшие огни.

Русский язык
Придумайте предложения с этими словосочетаниями: заболевший одноклассник; опу??тевшие улицы; разбившаяся чашка; прошедшие дни; погасшие огни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда готов помочь заболевшому одноклассник.2.Я пошёл через опустевшие улицы.Я увидел разбившуюся чашку.Прошедшие дни были очень яркие.Погасшие огни ,и наступает праздник.
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