Помогите пожалуйста.196 номер

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Помогите пожалуйста.196 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбак поймал рыбу. Он подумал, что если положит ее себе на грудь, у него будет загар в виде рыбы. Так он и сделал.
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