Натуральные числа иначе называют...

Математика
Натуральные числа иначе называют...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Числа для счета с их помощью мы считаем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С какой интонацией произносятся обособленные члены предложения?
Ответить
Математика
Сколько прямоугольников изображено на рисунке? Задача для 4го класса.
Ответить
Русский язык
ДОКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ - ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ
Ответить
История
Карадский мир 1661 года завершили войну России и?
Ответить
Математика
C5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить