Натуральные числа x и y таковы, что 20х и 27у являются точными квадратами. Чему равно ??аименьшее возможное значение суммы х + у?
Математика
Натуральные числа x и y таковы, что 20х и 27у являются точными квадратами. Чему равно ??аименьшее возможное значение суммы х + у?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 = 4*5, минимальное x = 5, тогда 20x = 100 27 = 9*3, минимальное y = 3, тогда 27y = 81. Ответ: x + y = 5 + 3 = 8.
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