Натуральные числа x и y таковы, что 20х и 27у являются точными квадратами. Чему равно ??аименьшее возможное значение суммы х + у?

Математика

Натуральные числа x и y таковы, что 20х и 27у являются точными квадратами. Чему равно ??аименьшее возможное значение суммы х + у?

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