Составить 5 предложений с притяжательными мест.
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Составить 5 предложений с притяжательными мест.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг уехал в Тайланд. Твой отец возвращается из командировки. Ваше мнение нас не интересует. Ее подруга пришла в гости. Наш мир суров и беспощаден. Его командировка затянулась. Их родители были в ссоре. Твоя мама работает врачом. пришедшие высказали свое мнение. Их судьба его не волновала.
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