Составить 5 предложений с притяжательными мест.

Гость: Гость:

Мой друг уехал в Тайланд. Твой отец возвращается из командировки. Ваше мнение нас не интересует. Ее подруга пришла в гости. Наш мир суров и беспощаден. Его командировка затянулась. Их родители были в ссоре. Твоя мама работает врачом. пришедшие высказали свое мнение. Их судьба его не волновала.