Какую функцию выпооняют промежуточный мозг рыбы?

Биология
Какую функцию выпооняют промежуточный мозг рыбы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промежуточный мозг является центром переключения возбуждений, которые поступают из всех отделов головного мозга, связанных с ним, от него отходят зрительные нервы, которые образуют перекрест (хиазму). На промежуточном мозге имеются железы: сверху — надмозговая, или эпифиз, снизу — подмозговая, или гипофиз
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