Какую функцию выпооняют промежуточный мозг рыбы?

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Промежуточный мозг является центром переключения возбуждений, которые поступают из всех отделов головного мозга, связанных с ним, от него отходят зрительные нервы, которые образуют перекрест (хиазму). На промежуточном мозге имеются железы: сверху — надмозговая, или эпифиз, снизу — подмозговая, или гипофиз