Ребро куба а равно 5 найти диагональ

Математика
Ребро куба а равно 5 найти диагональ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребро куба равно 5, следовательно диагональ 5 корней из 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Равносторонний треугольник АВС вписан в окружность R=6см. найти его сторону
Ответить
Математика
Номер 1474. (1 и 2) спасибо
Ответить
Алгебра
Найти интервал монотонности и экстремума Y=x3-12x+3
Ответить
Информатика
Переведите 4кбайта=?байт 6144 байт = ?кбайт 40096бит=?кбайт
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Докажи,что доброе дело согревает сердца".
Ответить