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Ребро куба а равно 5 найти диагональ
Математика
Ребро куба а равно 5 найти диагональ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребро куба равно 5, следовательно диагональ 5 корней из 3
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