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Номер 1474. (1 и 2) спасибо
Математика
Номер 1474. (1 и 2) спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ...=(4,5-0,7)×(1,85+0,15)=3,8×2=7,6 2) ...=(2,6+1,4)×(4-2,16)=4×1,84= =7,36
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