Сочинение на тему "Докажи,что доброе дело согревает сердца".

Литература
Сочинение на тему "Докажи,что доброе дело согревает сердца".
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Автор: Гость
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Гость:
Когда человек помогает круто ему приятно видеть как человек радуется благодаря ему он понимает что так он может помочь людям которые понастоящему нуждаются в нем и т.д.
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