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Помогите желательно с решением :3 :(
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Помогите желательно с решением :3 :(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(z-4)/(3-5z)=-1/2 2.(z-4)=-1.(3-5z) 2z-8=-3+5z 3z=-5 z=-5/3
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