Ребят очень срочно нужно!!!!!!!!!!

Английский язык
Ребят очень срочно нужно!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только в единственном числе: hair, money Только во множественном числе: glasses, jeans, leggings, news, pyjamas, shorts, trousers,  В единственном и во множественном: blouses, gloves, hats,jackets, shoes, socks, sweaters, trainers
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