Составьте программу дня здоровья для вашего класса.Примите участие в этом весело?? и полезном деле вместе с членами своей семьи.

Гость: Гость:

1) Зарядка 7:00 2) Завтрак 7:20 3) Занятия в школе, после каждого урока (за исключением того, когда осуществляется прием пищи), подвижные игры. 4) Обед после школы 5) Дневной сон 6) Прогулка с друзьями с различными видами игр на свежем воздухе (догонялки, прятки, катание на горке, скакалке и т.п.) 7) Ужин 8) Выполнение домашнего задания с перерывами на отдых (в зависимости от объема заданного) 9) Подготовка ко сну (умывание, чистка зубов и т.д.) 10) Сон