Виэпоху Нового времени прозвучал призыв"Свобода!Равенство!Братство!".Как ты считаешь,почему эти слова продолжают оставаться важными до сих пор?

Окружающий мир
Виэпоху Нового времени прозвучал призыв"Свобода!Равенство!Братство!".Как ты считаешь,почему эти слова продолжают оставаться важными до сих пор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что каждый человек имеет право на свободу.каждый человек равен перед другими. каждый человек должен помогать другим
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