Интересные факты о Великобритании ( на английском, если не трудно)
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Интересные факты о Великобритании ( на английском, если не трудно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. «Туманный Альбион», название Британских островов, известное много лет назад. Англия получила его благодаря белоснежным меловым скалам и утесам Дувра, расположенным на южном побережье. 5. Шотландия может похвастаться самым коротким авиарейсом в мире. Он длится 1 минуту 14 секунд с острова Вестра (Westray) на остров Papa Westray. 6. На любой марке латинскими буквами указывается название страны, выпустившей ее. Только Великобритания освобождена от этой обязанности, ведь она первой начала использовать марки. 7. А знаете, что официальный праздник «День рождения британского монарха» не совпадает с фактической датой рождения королевы Великобритании? Елизавета II родилась 21 апреля, но день рождения официально празднуется в третью субботу июня.
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