Рабочая тетрадь по русскому языку 4 класс. Часть 2 Песняева Н.А. Анащенкова С.В. упр.26 выпиши словосочетание прилагательных с существительными в форме множественного числа.
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Рабочая тетрадь по русскому языку 4 класс. Часть 2 Песняева Н.А. Анащенкова С.В. упр.26 выпиши словосочетание прилагательных с существительными в форме множественного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выпиши просто словосочетание прил+сущ мнч Например: Холодные тучи
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