Найти интервал монотонности и экстремума Y=x3-12x+3

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Решение Находим интервалы возрастания и убывания. Первая производная. f'(x) = 3x² - 12 Находим нули функции. Для этого приравниваем производную к нулю 3x² - 12 = 0 3x² = 12 x² = 4 Откуда: x₁ = - 2 x₂ = 2 (-∞ ;-2) f'(x) > 0 функция возрастает (-2; 2) f'(x) > 0 функция убывает (2; +∞) f'(x) < 0 функция возрастает В окрестности точки x = -2 производная функции меняет знак с (+) на (-). Следовательно, точка x = - 2 - точка максимума. В окрестности точки x = 2 производная функции меняет знак с (-) на (+). Следовательно, точка x = 2 - точка минимума.