Найти интервал монотонности и экстремума Y=x3-12x+3
Алгебра
Найти интервал монотонности и экстремума Y=x3-12x+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Находим интервалы возрастания и убывания. Первая производная. f'(x) = 3x² - 12 Находим нули функции. Для этого приравниваем производную к нулю 3x² - 12 = 0 3x² = 12 x² = 4 Откуда: x₁ = - 2 x₂ = 2 (-∞ ;-2) f'(x) > 0 функция возрастает (-2; 2) f'(x) > 0 функция убывает (2; +∞) f'(x) < 0 функция возрастает В окрестности точки x = -2 производная функции меняет знак с (+) на (-). Следовательно, точка x = - 2 - точка максимума. В окрестности точки x = 2 производная функции меняет знак с (-) на (+). Следовательно, точка x = 2 - точка минимума.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Бip қыз болады, оны барлығы жек көреді, бipaқ ол сондай сұлу екен, бip күні бір жiгiт оны ұнатып қалып, оның маңдайына бір сөз жазады, содан соң ол...