Составьте с каждым из них словосочетание прил.+сущ. Аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан

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Составьте с каждым из них словосочетание прил.+сущ. Аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан

Автор: Гость