Составьте с каждым из них словосочетание прил.+сущ. Аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан
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Составьте с каждым из них словосочетание прил.+сущ. Аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыкальный аккорд,телефонный аппарат,хороший аппетит, интересный аттракцион,Американский доллар,детская иллюстрация, высокий интеллект,магнитофонная кассета,фиолетовый кристалл, рабочий процесс,последний троллейбус,прозрачный целлофан.
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