Наудачу выбрано двузначное число, Какова вероятность того, что оно не содержит ци??р 1, 3, 5, 7?
Математика
Наудачу выбрано двузначное число, Какова вероятность того, что оно не содержит ци??р 1, 3, 5, 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 90 двузначных чисел. 1*, 3*, 5*, 7* отбрасываем. остаются 20,22,24,26,28,29, ... и так еще 4 десятка. всего 30 чисел дают удачный исход. P = (число удачных исходов)/(общее число исходов) = 30/90 = 1/3
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