Наудачу выбрано двузначное число, Какова вероятность того, что оно не содержит ци??р 1, 3, 5, 7?

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Всего 90 двузначных чисел. 1*, 3*, 5*, 7* отбрасываем. остаются 20,22,24,26,28,29, ... и так еще 4 десятка. всего 30 чисел дают удачный исход. P = (число удачных исходов)/(общее число исходов) = 30/90 = 1/3