Навстречу друг другу ползут 2 рака со скоростью 17м/мин и 15м/минут .Через сколько ми??ут они встретятся если первоночально расстояние между ними 96 метров?

Математика

Навстречу друг другу ползут 2 рака со скоростью 17м/мин и 15м/минут .Через сколько ми??ут они встретятся если первоночально расстояние между ними 96 метров?

Автор: Гость