Навстречу друг другу ползут 2 рака со скоростью 17м/мин и 15м/минут .Через сколько ми??ут они встретятся если первоночально расстояние между ними 96 метров?

Математика
Навстречу друг другу ползут 2 рака со скоростью 17м/мин и 15м/минут .Через сколько ми??ут они встретятся если первоночально расстояние между ними 96 метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 + 15 = 32 м/мин скорость сближения 96 / 32 = 3 мин они встретятся Ответ через 3 минуты
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