________________________________________ назавите Октябрь был х.лодным и нена[сн]ый.Те- совые крышки (п.)ч.рнело.Тр.ва в саду пол.гла. Над лугами т.щились рыхлые тучи.Сыпал до..дь. постухи перестали гонять в луга стадо. ...

Гость: Гость:

Октябрь был холодным и ненастным. Тесовые крышки почернели. Трава в саду полегла. Над лугами тащились рыхлые тучи. Сыпал дождь. Пастухи перестали гонять в луга стадо. До весны затих пастуший рожок.