________________________________________ назавите Октябрь был х.лодным и нена[сн]ый.Те- совые крышки (п.)ч.рнело.Тр.ва в саду пол.гла. Над лугами т.щились рыхлые тучи.Сыпал до..дь. постухи перестали гонять в луга стадо. ...
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________________________________________ назавите Октябрь был х.лодным и нена[сн]ый.Те- совые крышки (п.)ч.рнело.Тр.ва в саду пол.гла. Над лугами т.щились рыхлые тучи.Сыпал до..дь. постухи перестали гонять в луга стадо. (Д.) в.сны (з.)тих п.стуший р.жок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Октябрь был холодным и ненастным. Тесовые крышки почернели. Трава в саду полегла. Над лугами тащились рыхлые тучи. Сыпал дождь. Пастухи перестали гонять в луга стадо. До весны затих пастуший рожок.
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