Назовите 4 растения-паразиты. Назовите 4 животных-паразиты. Назовите 4 грибы-паразиты.
Биология
Назовите 4 растения-паразиты. Назовите 4 животных-паразиты. Назовите 4 грибы-паразиты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения- Паразитаксус,Заразиха,Повилика льняная, Омела. Животные- бычий цепень,аскарида,острица,клещи. Грибы- Головня,Спорынья,Грибы трутовики,Фитофтора.
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