Назовите деталь швейной машины, которая прижимает ткань к игольной пластине
Русский язык
Назовите деталь швейной машины, которая прижимает ткань к игольной пластине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лопатка P.S. Учительница по технологии, так говорит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте "терминологичесний"диктант (до 20 слов), выписав из теоретического матери??ла,упражнений параграфа и учебников по другим предметам термины...
Русский язык
Пришла зима. Река скована льдом. Поля и луга покрыты белым ковром. В лесу тишина. Стучит только дятел по стволу, он ищет корм под корой. Вот белка,...
Английский язык
Математика