Пришла зима. Река скована льдом. Поля и луга покрыты белым ковром. В лесу тишина. Стучит только дятел по стволу, он ищет корм под корой. Вот белка, она несет из своей кладовой сухие грибы. подчеркнуть подлежащее и сказуемое

Гость: Гость:

Пришла (2 черты) зима (1 черта). Река (1 черта) скована (2 черты) льдом (ненадо подчёркивать). Поля (1) и луга поля (1) покрыты (2) белым ковром (ненадо). В лесу (ничего) тишина (1). Стучит (2) только дятел (1) по стволу (ничего), он ищет (2) корм (1) под корой (ничего). Вот белка (ничего), она несёт (2) из своей кладовой сухие грибы (1). Вот, чем смогла, тем помогла.