Подставь в предложения данные значения переменных. Определи истинность или ложность полученных высказываний: а) 0,1  t + 2у lt; 3,4 (t = 1,36; у = 1,02); б) (а – b)2 = a2 – 2ab + b2 (a = 0,5; b = 0,2)

Математика
Подставь в предложения данные значения переменных. Определи истинность или ложность полученных высказываний: а) 0,1  t + 2у lt; 3,4 (t = 1,36; у = 1,02); б) (а – b)2 = a2 – 2ab + b2 (a = 0,5; b = 0,2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) (а – b)2 = a2 – 2ab + b2, Если: a = 0,5; b = 0,2, то: (0,5 - 0,2)2 = 1 - 0,2 + 0,4 ; 0,6 = 1,2. Ответ: высказывание ложно.
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