Подставь в предложения данные значения переменных. Определи истинность или ложность полученных высказываний: а) 0,1  t + 2у lt; 3,4 (t = 1,36; у = 1,02); б) (а – b)2 = a2 – 2ab + b2 (a = 0,5; b = 0,2)

Математика

Подставь в предложения данные значения переменных. Определи истинность или ложность полученных высказываний: а) 0,1  t + 2у lt; 3,4 (t = 1,36; у = 1,02); б) (а – b)2 = a2 – 2ab + b2 (a = 0,5; b = 0,2)

Автор: Гость