визначте скільки кілометрів екватора пролягає водами світового океану якщо сухо??олом він простягнувся на 76 градусів.

География
визначте скільки кілометрів екватора пролягає водами світового океану якщо сухо??олом він простягнувся на 76 градусів.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
326 км.................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить 89 и 90 номера(хотя бы 1) Заранее спасибо!
Ответить
Русский язык
Ласточки взмывали вверх и
Ответить
Английский язык
Помогите N 1 умоляю буду благодарен
Ответить
Литература
Ребят,помогите,пожалуйста,ответить на поставленные вопросы в тесте.Литература,11 ??ласс,серебряный век.
Ответить
География
У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где темпер...
Ответить