визначте скільки кілометрів екватора пролягає водами світового океану якщо сухо??олом він простягнувся на 76 градусів.
География
визначте скільки кілометрів екватора пролягає водами світового океану якщо сухо??олом він простягнувся на 76 градусів.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
326 км.................................
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Ребят,помогите,пожалуйста,ответить на поставленные вопросы в тесте.Литература,11 ??ласс,серебряный век.