Помогите N 1 умоляю буду благодарен
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Помогите N 1 умоляю буду благодарен
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Grey- серый,blue -голубой,read-красный,white-белый black-чёрный
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