У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где температура составила 14°с группа б оказалась на высоте ,где давление составило 660 мм...

География

У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где температура составила 14°с группа б оказалась на высоте ,где давление составило 660 мм рт.ст. определите какая из групп поднялась выше и на сколько метров

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