У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где температура составила 14°с группа б оказалась на высоте ,где давление составило 660 мм...

География
У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где температура составила 14°с группа б оказалась на высоте ,где давление составило 660 мм рт.ст. определите какая из групп поднялась выше и на сколько метров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
660 мм рт Ст это 100*11(барический градиент)т е 1100 м а температурный градиент 6,5 град/ км т,е 9/6,5=1385м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Заполните таблицу "Мировые религии"
Ответить
Литература
Сочинить короткую сказку загадку
Ответить
История
Отправьте тест по всеобщей истории 6 класс государства славян и кочевников
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста придумать небольшую смешную историю про детей на английском Можно на русском я потом переведу
Ответить
Английский язык
3 Seville … the capital of Spain. 4 New York … in the USA. 5 I … from Scotland. 6 Polish people … from Poland. Possessive adjectives and ’s...
Ответить