У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где температура составила 14°с группа б оказалась на высоте ,где давление составило 660 мм...
География
У подножья горы температура составила 23°с,а атмосферное давление 760 мм рт.ст.в гор?? поднялись две группы группа а поднялась на высоту где температура составила 14°с группа б оказалась на высоте ,где давление составило 660 мм рт.ст. определите какая из групп поднялась выше и на сколько метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
660 мм рт Ст это 100*11(барический градиент)т е 1100 м а температурный градиент 6,5 град/ км т,е 9/6,5=1385м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Литература
Английский язык
Помогите пожалуйста придумать небольшую смешную историю про детей на английском Можно на русском я потом переведу