Помогите пожалуйста придумать небольшую смешную историю про детей на английском Можно на русском я потом переведу
Английский язык
Помогите пожалуйста придумать небольшую смешную историю про детей на английском Можно на русском я потом переведу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня сынишке 4 годика. Дедушка учил его на днях вбивать гвоздь. Я стоял невдалеке и наблюдал. Дед ему говорит: - Ты, внучек, вот как делай: размахивайся молотком, но на него не смотри. Смотри на гвоздь. Держи только молоток крепче. Тот попробовал, не получается и молоток держать и гвоздь. Трудно у маленьких с координацией. Мучился, а потом призвал на помощь деда. - Дежди гвоздь, дед! Дед схватился за гвоздь, малой со всей силы размахивается, и... БАА-БАХ!!! - деду по пальцам. Дед взвыл, как пожарная сирена, но только смог произнести сдавленным голосом: - По лбу еще постучи!!! А сын у меня послушный... Последняя фраза потонула в общем хохоте. :)
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