Упростите выражение: 1) 12×a×5×2 2) 4b×25×7 3) 15c×9×4 4) 9x+7x+3x 5) 15y-6y+8y 6) 52x-16x+9x 7) 8(x+6)-28 8) 7(2x×3)-10x 9) 4(9x+7)-26x
Математика
Упростите выражение: 1) 12×a×5×2 2) 4b×25×7 3) 15c×9×4 4) 9x+7x+3x 5) 15y-6y+8y 6) 52x-16x+9x 7) 8(x+6)-28 8) 7(2x×3)-10x 9) 4(9x+7)-26x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12×a×5×2=120а 2) 4b×25×7=700b 3) 15c×9×4=540c 4) 9x+7x+3x=19x 5) 15y-6y+8y=17y 6) 52x-16x+9x=45x 7) 8(x+6)-28=8x+48-28=8x+20 8) 7(2x×3)-10x=14x*3-10x=42x-10x=32x 9) 4(9x+7)-26x=36x+28-26x=10x+28
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