ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ!!! Участвуя в шахматном турнире, Вася сыграл 52 парт??и. По старой системе подсчета очков( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал п...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ!!! Участвуя в шахматном турнире, Вася сыграл 52 парт??и. По старой системе подсчета очков( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал по новой системе подсчета очков( 1 очко за победу, 0 очков за ничью и -1 очко за поражение)? Заранее спасибо!!!!

Автор: Гость