ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ!!! Участвуя в шахматном турнире, Вася сыграл 52 парт??и. По старой системе подсчета очков( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал п...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ!!! Участвуя в шахматном турнире, Вася сыграл 52 парт??и. По старой системе подсчета очков( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал по новой системе подсчета очков( 1 очко за победу, 0 очков за ничью и -1 очко за поражение)? Заранее спасибо!!!!
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Гость:
Олимпиада по матем 10 класс? у меня получилось 16
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